ÜSKÜDAR'DA İKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABA DEHŞETİ İDDİANAMEDE 

*Üsküdar'da 21 ve 22 yaşlarında iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan baba Aslan Güleryüz hakkında, "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

*İddianameden:

"* 12x4 santimetre ebadındaki çekiçle çocukları Ahmet'in baş bölgesine birden fazla kez vurduğu,

* Yere yatırdığı Onur'un baş bölgesine birden fazla kez vurduktan sonra çekici yere attığı,

* 14 santim uzunluğundaki bıçağı alarak Onur ve Ahmet'e birden fazla kez sapladığı, "

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Üsküdar'da 21 ve 22 yaşlarında iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan baba Aslan Güleryüz hakkında, "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "Altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Aslan Güleryüz hakkında hazırlanan iddianamede, iki oğlunu öldüren birini de yaralayan Güleryüz'ün eşi Songül Güleryüz ile bazı sorunlar yaşadığı belirtildi.

Songül Güleryüz'ün şikayeti üzerine Aslan Güleryüz hakkında, "Eşe karşı basit yaralama" suçundan dava açıldığı hatırlatılan iddianamede, Aslan Güleryüz'ün bu dava nedeniyle eşiyle kavga ettiği, eşinin evi terk ettiği, Aslan Güleryüz'ün iki çocuğuyla yaşamaya devam ettiği anlatıldı.

BABA DEHŞETİ İDDİANAMADE

Olay günü şüpheli Ahmet Güleryüz'ün oğlu Onur ile aynı odada yattığı, Ahmet'in de kardeşi Orçun ile aynı odada yattığı kaydedilen iddianamede, şüpheli Aslan Güleryüz'ün sabah 07.30 sıralarında uyandığı, evin girişinde bulunan kömürlüğe gittiği, buradan aldığı 12x4 santimetre ebadındaki çekiçle çocukları Ahmet ve Orçun'un kaldığı odaya girdiği, ilk olarak Ahmet'in baş bölgesine birden fazla kez vurduğu, ardından Orçun'a yöneldiği, bir şey söylemeden Onur'a da çekiçle vurmaya başladığı, bu sırada odaya Onur'un babasını tutarak engel olmaya çalıştığı, yere yatırdığı Onur'un baş bölgesine birden fazla kez vurduktan sonra çekici yere attığı, 14 santim uzunluğundaki bıçağı alarak Onur ve Ahmet'e birden fazla kez sapladığı, aldıkları darbelerin etkisiyle her iki maktulün de olay yerinde öldüğü, Onur'un babasıyla arasındaki boğuşmadan faydalanan Orçun'un yaralı bir şekilde sokağa attığı ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldığı anlatıldı.

İKİ OĞLUNDA 10 ÇEKİÇ 8 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Olay mahallinde yapılan incelemede kanın neredeyse evin tümüne yayılacak şekilde kan lekelerinin bulunduğu anlatılan iddianamede, Adli Tıp Raporu'na göre maktul Ahmet Güleryüz'ün vücudunda 1 adet kesici ezici, 3 adet de kesici delici yara izine rastlandığı, maktul Onur Güleryüz'ün vücudunda da 9 adet kesici ezici, 5 adet de kesici delici yara izine rastlandığı, maktullerin bu yaralanmalar neticesi geçirdikleri iç kanama sonucu öldükleri belirtildi. Orçun Güleryüz'ün aldığı yaralar ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, şüpheli için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alındığı, rapora göre şüphelinin, "Erişkin kişilik ve davranış bozukluğu" hastalığının ceza sorumluluğunu etkileyecek nitelikte olmadığı, suç tarihinde cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Şüphelinin soruşturma aşamasındaki sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin çocuklarını zaman zaman kendisini tehdit ettikleri yönünde beyanda bulunduğu, bu beyanının haksız tahrik hükümlerinden faydalanmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Şüpheli ile çocukları arasında olay öncesinde öldürmeyi gerektirecek nitelikte bir husumetin olmadığı kaydedilen iddianamede, "Şüphelinin maktul Ahmet ve maktul Onur'u ele geçirdiği künt bir cisim ve bıçakla hayati bölgelerini hedef alacak şekilde defalarca vurarak öldürdüğü, mağdur Orçun'un ise yaralı vaziyette kaçarak hastaneye kaldırılmasıyla eylemine devam edemediği" belirtildi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Aslan Güleryüz'ün oğulları Ahmet ve Orhun'a yönelik eyleminden dolayı "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, oğlu Orçun Güleryüz'e yönelik eyleminden dolayı da, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Komşulardan görüntü

-Polisin incelemesi

-Babanın adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar