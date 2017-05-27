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ÜSKÜDAR'DA İFTAR SOFRASI KURULDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Üsküdar Meydanı'nda  2 bin 500 kişilik iftar sofrası kuruldu. Bazı vatandaşlar yer bulamayınca yerlere oturup iftarını açtı. Vatandaşlar belediyenin dağıttığı yemekleri almak için uzun kuyruklar...

ÜSKÜDAR'DA İFTAR SOFRASI KURULDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL
Üsküdar Meydanı'nda  2 bin 500 kişilik iftar sofrası kuruldu. Bazı vatandaşlar yer bulamayınca yerlere oturup iftarını açtı. Vatandaşlar belediyenin dağıttığı yemekleri almak için uzun kuyruklar oluşturdu. 

Üsküdar'da her yıl olduğu gibi bu senede iftar sofraları kuruldu. Üsküdar Evlendirme Salonu'nun ön tarafına kurulan 2 bin 500 kişilik iftar sofrasında iftarlarını açmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İftarda vatandaşlara mercimek çorbası, etli kavurma ve pilav ikram edildi. Alanda yer kalmayınca bazı vatandaşlar yerlere oturup iftarını açmak zorunda kaldı. Öte yandan yine Üsküdar Belediyesi tarafından Zeynep Kamil Mahallesi'nde maddi sıkıntı çeken mahalle sakinlerine yemek dağıtıldı. Ellerindeki kaplarla uzun süre yemek bekleyen bazı vatandaşlar sıranın dışında ve hastane çalışanlarına yemek verildiğini iddia ederek yetkililere tepki gösterdi.

Görüntü dökümü:
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-Mahalle sakinlerine yemek dağıtılması
-Ellerindeki kaplarla yemek sırasında bekleyen vatandaşlar
-Mahalle sakinleriyle röp
-Boş tencereler
-İftar sofrasına oturmak için oluşan uzun kuyruk
-Sofra başında bekleyen vatandaşlar
-Yemek bekleyen vatandaşlarla röp
-Dua eden vatandaşlar
-Yer olmadığı için yerde iftarını açan vatandaşlar
-Genel ve Detay
 

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