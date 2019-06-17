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ÜSKÜDAR'DA DENİZDE CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul Üsküdar'da denizde erkeğe ait ceset bulundu.  Üsküdar sahilinde öğle saatlerinde tekneyle gezintiye çıkan vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. Teknedekiler durumu...

ÜSKÜDAR'DA DENİZDE CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul
Üsküdar'da denizde erkeğe ait ceset bulundu. 
Üsküdar sahilinde öğle saatlerinde tekneyle gezintiye çıkan vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. Teknedekiler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri ve Deniz Polisleri sevk edildi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler, yapılan aramalar sonucunda denizdeki cesede ulaştı. Ceset, ekipler tarafından Üsküdar Harem'deki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuzluk İstasyonu'na getirildi.  Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden Abdullah Eraydın'a ait kimlik çıktı. İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Eraydın'ın yaklaşık 1 ay önce Kadıköy'den bindiği vapurdan atladığı öğrenilirken, polis Eraydın'ın Sakarya'daki ailesine ulaşarak kimlik tespiti yapması için İstanbul'a çağırdı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-Kıyı emniyetteki ceset
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
-Cenaze aracına konulan ceset
-Genel ve detay


 

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