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ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üsküdar Ünalan'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin sardığı...

GÜNDEM 16.10.2019, 12:20
ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Üsküdar Ünalan'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin sardığı çatıdaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
 

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