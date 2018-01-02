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- ÜSKÜDAR'DA 3 KATLI AHŞAP BİNA YANIYOR (3)

- Yanan binadaki çökme anı kameraya yansıdı. Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Üsküdar'da 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi Tomruk Ağası Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında...

- ÜSKÜDAR'DA 3 KATLI AHŞAP BİNA YANIYOR (3)

- Yanan binadaki çökme anı kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
Üsküdar'da 3 katlı ahşap binada yangın çıktı.
Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi Tomruk Ağası Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın 2. katındaki dairede elektrik sobasından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında çökme meydana geldi. Binadaki çökme kameraya da yansıdı. Yangının çıktığı dairede yaşayan yatalak annesini son anda dışarı çıkardığını belirten bir kişi elinden yaralandı. 
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
------------------
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Ahşap binanın yanması
-Binadan çıkarılan tüpler
-Bina sakinleri ile röp
-Çökme anının görüntüsü
-Genel ve Detay


 

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