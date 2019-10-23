Uşak'ta yangın faciası: Baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı (2)
VALİ KOCABIYIK: İNCELEME YAPILACAK Uşak Valisi Funda Kocabıyık, baba ve 3 çocuğunun öldüğü, annenin ise sağlık durumunun ağır olduğu yangın faciasının yaşandığı eve geldi. Yetkililerden bilgi alan Vali Kocabıyık, "Yangında...
VALİ KOCABIYIK: İNCELEME YAPILACAK
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, baba ve 3 çocuğunun öldüğü, annenin ise sağlık durumunun ağır olduğu yangın faciasının yaşandığı eve geldi. Yetkililerden bilgi alan Vali Kocabıyık, "Yangında bir baba, 3 çocuk ölmüştür. Annenin durumunun kritik olduğu söyleniyor. Görüyorsunuz acı bir durum, fazla söyleyecek bir şey yok. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor, araştırılıyor. Yangın elektrik kontağından çıkmış olabilir. Onun üzerinde duruluyor. Mühendisler bununla ilgili hem doğalgazla hem elektrikle ilgili inceleme yapacaklar. İlk tahminler elektrik kontağı gibi görünüyor. Annenin durumu kritik diyorlar. O da dumandan zehirlenmiş. Tedavisi devam ediyor, inşallah kurtulur. Olayı vatandaşlar sabah işe gitmeyince fark etmişler. Cesetlerde aşırı dumandan dolayı boğulma mevcut" dedi.
Görüntü Dökümü
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- Vali Funda Kocabıyık açıklama
Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()
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