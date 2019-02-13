Üretici tanzim satışa karşı değil

Antalya'nın Demre ilçesindeki sebze üreticileri ve sektör temsilcileri tanzim satış uygulamasına karşı olmadıklarını belirterek, girdi maliyetlerinin düşürülmesini istedi.

Belediyeler aracılığıyla İstanbul ve Ankara'da başlatılan sebze tanzim satışları konusunda, Türkiye'deki seracılığın önemli merkezlerinden Demre'de sektör temsilcileri ve üreticiler değerlendirmelerde bulundu. Sektör temsilcileri ve üreticiler, tanzim satışa karşı olmadıklarını, ancak suçlunun üretici olmadığını söyledi.

'UCUZ ÜRETELİM, UCUZ YİYELİM'

Üretici Ramazan Özbek, "Biz üretici olarak tanzim satış noktalarına karşı değiliz. Ama bizim üretim maliyetlerimiz çok yüksek. Biz de istiyoruz tüketicinin ucuz mal yemesini, ucuz domates, biber yemesini. Geçen yıl 120 lira olan biyolojik mücadelede kullandığımız arı bu sene 160 lira. Geçen sene kullandığımız plastik sera örtüsünün kilosu ortalama 8 lira civarındaydı. Şu anda 16- 17 lira. Bizim de giderlerimiz çok yüksek. Biz de maliyetlerimizin düşmesini istiyoruz. Bize de tanzim satış noktaları kurulsun. Biz de ilacımızı, gübremizi ucuz alalım. Üretici de tüketici de ucuz yesin. Ucuz üretelim, ucuz tüketelim" dedi.

'GİRDİLERİMİZİN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ'

"Biz üreticiler olarak tüketicilerin ucuza mal yemesini istiyoruz" diye sözlerine başlayan üretici Şakir Avcı da "Geçen yıl bizim 90 liraya aldığımız bir çuval gübre 150- 170 lira arasında. Biyolojik mücadele yapıyoruz. Geçen yıl kullandığımız böcekler 700- 800 lira civarındaydı. Şu anda oldu 1300- 1400 lira. Bu giderler düşürüldüğü zaman tüketicimiz de daha ucuza mal yiyebilir. Bu maliyetlerle tüketicinin ucuza mal yeme şansı yok. Biz sadece devletten bizim girdilerimizin düşürülmesini istiyoruz. Düşürdüğü an tüketici de ucuza mal yiyecek" diye konuştu.

'DEVLET HALKININ MENFAATİNE ZARAR ETMEKTEDİR'

Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran da tanzim satışa karşı olmadıklarını belirtti. Duran, şunları kaydetti:

"Biz tanzim satışlara karşı değiliz. Bugün itibarıyla Demre Hali'nde 7 lira 70 kuruş olan sivri biber, tanzim satış yerinde 6 liradır. 7 lira 70 kuruşun üzerine işçilik, paketleme masrafı da koyduğumuz vakit 8 lira 40 kuruşa satılması gereken sivri biber, devletin tanzim satış reyonlarında 6 liradan satılmaktadır. Bizim amacımız tüketicinin ucuza mal yemesi. Üreticinin de maliyetlerin altından kalkmasıdır. Bu tablo ile baktığımızda devletin zararı ortadadır. Ben şöyle özetleyeyim; Devlet ilk defa halkının menfaatine zarar etmektedir."

'UCUZ ÜRETİM YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz da "Ülkemizde kurulan tanzim satış merkezlerine karşı değiliz. Ancak bizim sorunumuz; üretici anlamında, çiftçi anlamında, suçlunun üretici gösterilmesinden mağduruz. Çok derinden üzüyor bu konu bizi. Neden üzüyor? Girdi maliyetlerinin, masraflarının ne kadar fazlalaştığı konuşulmuyor. Plastik seranın, gübrenin, fidenin ne kadar atttığı konuşulmuyor, tartışılmıyor. Sebze pahalılığının direkt üreticiye mal edilmesi bizi gerçekten üzüyor. Hava şartlarının bozuk gitmesi, yaşanan hortum felaketleri konuşulmuyor. Sebze fiyatlarının ne kadar pahalı olduğu konuşuluyor. Evet biz de karşıyız tüketicinin pahalı sebze yemesine. Ama biz de burada mağduriyetimizi dile getirmek zorundayız. Üretimin artması için, üretimdeki fiyatların düşmesi için bizim de ucuz üretim yapmamız gerekiyor. Bu da bizim birinci plandaki göstergemiz olması gerekiyor" diye konuştu.

'MARKETLERİ DENETLESİNLER'

Ankara ve İstanbul'da başlatılan yaş meyve sebzede tanzim satış konusuna değinen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ise şöyle dedi:

"Psikolojik olarak fiyatı aşağıya çekti gibi görünüyor. Tanzim satıştaki fiyatlar, Antalya'daki hal fiyatlarına yakın. Arz- talep dengesine bağlı bir fiyat oluşuyor burada. Genellikle bizim üretici neredeyse maliyetine satıyor. Şimdi son iki ayda havalardan dolayı fiyat yükseldiğinde her sene biz bunları konuşuyoruz. Yaş meyve sebzenin yaklaşık yüzde 15- 20'si paketleme sırasında, ayrıştırırken zayi oluyor. Bunları hiç düşünmüyoruz. Bu maliyetten nasıl buraya geldik? Yapılacak bir iş varsa belki marketlerde çok yüksek, orası denetlenebilir. Yoksa burada bizim üreticilerin, komisyoncuların, halcilerin hiçbir suçu yok. Marketleri denetlesinler."

'TANZİM SATIŞ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ'

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, tanzim satışa herkesin kendi penceresinden baktığını belirterek, kimin gözüyle bakıldığının önemli olduğunu söyledi. Piyasaya göre fiyatı daha düşük olan sebze meyve temin eden İstanbul ve Ankara'daki sınırlı sayıda tüketicinin mutlu olduğunu kaydeden Doğan, "Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici bölgelerindeki fiyatın da altında zararına satılan sebze meyve, sınırlı sayıda tüketiciyi şimdilik mutlu ediyor. Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı, bu indirimin 2,5 ay süreceğini açıkladı. Bu indirim devam eder mi, ederse ne kadar devam eder, seçimden sonra devam eder mi, etmediğinde tepki ne olur; bütün bunları hep birlikte yaşayıp göreceğiz" dedi.

Üretici gözüyle de yaptığı değerlendirmede ise tanzim satış noktalarında zararına satışların, hal ve pazarcı esnafını tedirgin ettiğini belirten Doğan, "Marketçiler ürünü zararına da olsa tanzim satış noktaları ile aynı fiyattan satmaya mecbur kalmıştır. Bu da ister istemez üretici fiyatlarının düşmesine sebep olmuştur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Serada domates toplayan üretici

- Seradaki domatesten detay

- RÖP 1: Üretici Ramazan Özbek

- RÖP 2: Üretici Şakir Avcı

- RÖP 3: Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran

- RÖP 4: Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), ()

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