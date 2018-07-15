Ünye'de şiddetli sağanak sele neden oldu

ORDU'nun Ünye ilçesinde gece etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Ev ve işyerlerinde su baskınları meydana gelirken caddeler nehre döndü.



Ünye ilçesinde dün akşam başlayan sağanak yağmur gece şiddetini artırdı. Şiddetli sağanak yağmur sele neden oldu. İlçedeki bazı ve ve işyerini su bastı. Cadde ve sokaklar nehre döndü. Caddelerdeki araçlar zararg ördü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerine dolan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Tabakhane Deresi'nin suyunun yükselmesi de korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri vatandaşları olası bir taşkın durumuna karşı uyararak tedbirli olmalarını istedi. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yağmurdan olumsuz etkilenin ve çatı kısmından su sızıntısı yaşanan ilçe devlet hastanesine giderek bilgi aldı. Başkan Çamyar, Tabakhane Deresi çevresinde de incelemelerde bulunarak durum tespiti yaptı, ekipleri yönlendirdi.



Başkan Çamyar, tedbirlerlerlinin felaketi önlediğini söyleyerek "Son yılların en büyük yağışını alan ilçemizde hamdolsun çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Yağışın ilk anlarından itibaren aldığımız tedbirler ve altyapı çalışmalarımız sonucu büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Bu yağışta özellikle Tabakhane ıslah çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. 24 saat ekibimizle birlikte görev başındayız. Tüm hemşehrilerimizin bugün saat 17.00'a kadar tedbirli olmaları gerekiyor" dedi.

Ayrıca Akkuş-Niksar Karayolu'nda da sel nedeniyle araç sürücüleri trafikte zorlu anlar yaşadı.



Görüntü Dökümü:

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- Selden detay

-Tabakhane Deresi'nden detay

-Suyla kaplı yollardan detay

-Vatandaşlardan detay

-İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın inceleme yapması

-Detaylar

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), ()

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