ÜNLÜ YAZARIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA MÜTALAA AÇIKLANDI..

-SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Sinem Koç hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Adli Tıp Kurumu raporu'na göre cezai ehliyeti tam çıkan sanık Sinem Koç'un "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanık Koç, "Ben hasta olduğum için böyle bir şey yaptım. Bunun için tekrar Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek istiyorum" dedi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9'uncu celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sinem Koç getirildi. Öldürülen Beki İkala Erikli'nin eşi Erdal Erikli ve kardeşi Davit Çukran'ı ise avukatları temsil etti.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖRE AKLİ ARIZASI YOK

Mahkeme Başkanı Turan Ahmet Taşkaya, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan "sanıkta herhangi bir akıl ve zeka geriliği saptanmadığı, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme yeteneğini kaldıracak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna dair tıbbi bir bulguya rastlanmadığını, cezai sorumluluğunun tam olduğunu" içeren rapor geldiğini tutanağa geçirdi. Şikayetçi avukatı, sanığın tasarlayarak adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Daha sonra Savcı Bayram Demirtaş, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Beki İkala Erikli'nin "Meleklerle Yaşamak" isimli kitap sayesinde tanınan bir kişi olduğunu, eğitim amaçlı seminerler verdiğini ve özellikle bayanlardan oluşan takipçilerinin bulunduğunu belirtti. Sanığın maktulün kitabını okuduğu, seminerlerine katıldığı ve bunlardan olumsuz etkilenmesi nedeniyle Beki İkala Erikli'yi öldürme planı yaptığı anlatıldı. Olay günü de sanık Sinem Koç'un, çalışma ofisine giden yazar Erikli'yi binanın merdiven boşluğunda bekleyip sırtından 4 el ateş ederek öldürdüğü ifade edildi. Adli Tıp Kurumu raporuna göre de cezai ehliyeti tam çıktığı belirtilen sanığın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

"HASTA OLDUĞUM İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Sinem Koç ise "Ben hasta olduğum için böyle bir şey yaptım. Bunun için tekrar Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek istiyorum" dedi.

SON SAVUNMALAR İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, mütalaaya karşı son savunmaların yapılması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Beyoğlu, Kabataş Ömer Avni mahallesi İnebolu Çıkmazı'nda bulunan Saadet Apartmanı'nda 15 Aralık 2016'da meydana gelen olayda, yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli, işyerinin bulunduğu apartmana girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrasında kaçan Sinem Koç, Küçükçekmece'de annesiyle birlikte kaldığı evde yakalanmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Koç, çıkarıldığı mahkemece 17 Aralık 2016'da tutuklanmıştı. 30 Mart 2017'de görülen ilk duruşmada savunma yapan Sinem Koç, kitaptaki mesajlardan etkilenerek bir yıl boyunca etrafında mesajlar aradığını belirterek "Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum" demişti. Sanık avukatı müvekkilinin akıl hastalığı olduğunu belirterek bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasını talep etmişti.



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