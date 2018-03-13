ÜNLÜ SANAYİCİ NECATİ ASLAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Haber: Taner YENER Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,()

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk ağır sanayisinin öncü isimlerinden Necati Aslan İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kasımpaşa'daki Büyükpiyalepaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine 81 yaşında vefat eden Necati Aslan'ın ağabeyleri Bayram Yusuf Aslan ve Tacettin Aslan, oğlu Adnan Aslan'ın da aralarında bulunduğu aile üyelerinin yanı sıra TBMM Eski Başkanı ve Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Hüsamettin Cindoruk, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, iş insanları Yılmaz Ulusoy ve İbrahim Çeçen'in da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Tören öncesi Aslan'ın oğlu ve ağabeyleri taziyeleri kabul etti. Necati Aslan'ın cenazesi öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Beşiktaş Ulus'taki aile kabristanında toprağa verildi.



HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Ağır sanayi alanında Türkiye'nin öncü kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş.'nin ve grup şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Necati Aslan, dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti.



Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye katılanlar

- Mehmet Büyükekşi'nin taziyesi

- Hüsamettin Cindoruk'un taziyesi

- Lokman Çağırıcı'nın taziyesi

- Ailenin taziyeleri kabul etmesi

- Tabuttan detay

- Cenaze namazı kılınması

- Tabutun götürülmesi