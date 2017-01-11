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ÜNLÜ PSİKOLOĞU ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Haber: Arzu KAYA / İSTANBUL Ünlü Psikolog Alper Engeler'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Hızır Erdoğan polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadıköy'de Caferağa Mahallesi...

ÜNLÜ PSİKOLOĞU ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Haber: Arzu KAYA / İSTANBUL

Ünlü Psikolog Alper Engeler'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Hızır Erdoğan polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Ağabey Sokak üzerinde saat 03.00'te ünlü klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler(49), gürültü çıkardığı iddiasıyla tartıştığı Hızır Erdoğan(47) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından Hızır Erdoğan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette cinayeti itiraf eden Erdoğan, işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Erdoğan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde Hızır Erdoğan'ın, "Alper'i mahalleden daha önce az tanırım ancak taşınmışlardı. Ben dükkanda yatar kalkarım. Gece yarısı birisi kapıyı yumruklayarak küfür ve hakaret etti. Ben de ne olduğuna bakmak için kalkıp dışarı çıktım. Alper'in aşağıdan geldiğini gördüm. 'Sen miydin kapıma vuran' deyince küfür ederek 'Evet ben vurdum' dedi. Alper alkollüydü. Montundan zıpkını çıkardığını gördüm. Zıpkınla ateş edecek sandım. Ben de 2 metre yakınımda olan bıçağı aldım. Uyku sersemliğinin etkisiyle, uzaklaşsın diye bıçağı salladım. İkimiz birlikte düştük. Bıçakta ya da Alper'de kan görmedim. Kapıyı kilitleyip aşağı doğru yürümeye başladım. Daha sonra arkadaşımı arayarak şahsın yerde yatıp yatmadığını sordum. Ambulans çağırmasını söyledim. Pişmanım." dediği öğrenildi.

Mahkeme Hızır Erdoğan'ın, "Kastan adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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