Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü

Kadıköy'de ünlü klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler(49), dün gece gürültü çıkardığı iddiasıyla tartıştığı Hızır E.(47) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.



Olay, Caferağa mahallesi Ağabey sokakta saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiya göre, 49 yaşındaki klinik psikolog Alper Engeler, alkollü bir şekilde sokağa gelerek gürültü çıkarmaya başladı. O sırada sokakta bulunan bir su dükkanında kalan işçi Hızır E. gürültüden rahatsız olup dışarı çıkarak psikologla tartışmaya başladı.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Tartışma bir anda küfürlü kavgaya dönüştü. Hızır E. kendsine küfür ettiği iddiasıyla, işyerinden aldığı ekmek bıçağı ile psikolog Engeler'i bıçakladı. Engeler, yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Engeler'in olay yerinde hayatını kaybettğini belirledi. Engeler'in cenazesi polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİ



Ünlü psikoloğu bıçakladığı belirlenen şüpheli Hızır E. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin polis merkezindeki verdiği ifadesinde küfür ettği için bıçakladığı iddiasında bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Hızır E. emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.