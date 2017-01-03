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ÜNLÜ MODACI BARBAROS ŞANSAL TUTUKLANDI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, Barbaros Şansal, "Sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infial" gerekçesiyle mahkemece tutuklandı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)'den sınırdışı...

ÜNLÜ MODACI BARBAROS ŞANSAL TUTUKLANDI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Barbaros Şansal, "Sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infial" gerekçesiyle mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)'den sınırdışı edildikten sonra gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen ünlü modacı Barbaros Şansal, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı. Tutuklanma gerekçeleri arasında "Sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infial" gösterildi.

Nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Barbaros Şansal ifadesinde, "Suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Şansal'ın atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı, sosyal medyada paylaştığı videolar somut delil olmakla, atılı suçun yasada öngörülen üst sınırı, şüpheli tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infial nazara alınarak bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından Şansal'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şansal, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

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