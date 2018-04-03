ÜNLÜ KUYUMCU SAİT KOÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

*Koç'un cenazesine katılanlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında kansere yenik düşen Sait Koç son yolculuğuna uğurlandı. Sait Koç için Topkapı Kozlu Süryani Kadim Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, Koç'un oğulları Ersan Koç ve Sami Serkan Koç ile eşi Sabah Koç taziyeleri kabul etti.

Sait Koç'un cenazesine gelenler, Süryani Kadim Mezarlığı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Cenaze törenine Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta, modacı Nur Yerlitaş, avukat Rahmi Özkan ile yakınları ve sevenleri katıldı. Sait Koç cenaze töreninin ardından Süryani Kadim Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Mezarlıktan görüntüler

- Taziye kuyruğundan görüntüler

- Cenazeden görüntüler

- Cenazeye katılanların görüntüsü

- Zorlu'nun görüntüsü

- Hakan Balta'nın görüntüsü

- Altınbaş'ın görüntüsü

- Nur Yerlitaş'ın görüntüsü

- Tabutun taşınması

- Detaylar



