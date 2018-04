Ünlü kabadayı Alaattin Çakıcı, Cezaevi'eden mesaj gönderdi

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevindeki son Kabadayı Alaattin Çakıcı,Türkiye ve dünyada yaşanan son gelişymelerle ilgili bir mesaj yayınladı. Çakıcı mesajında Suriye'de yaşananlardan, FETÖ/PYD teör örgütü yapılanmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.



Ünlü Kabadayı Kabadayı Alaattin Çakıcı, Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile yapıtığı açıklamada şunları söyledi:



Türkiye'de herkes vatanını sevmek zorundadır, Sayın Tayyip Erdoğan günahı kadar sevmese bile. Bu aziz vatanımız Osmanlı'dan kalan tek vatan parçasıdır. Günlerdir seyrediyorum, Akdeniz ve Ortadoğuda yıllarıdır devam eden Suriye'nin parçalanması konusunda tarih Süreci içerisinde kendini üstün ırk kabul eden diğer milletlerin genellikle İslam dünyasındaki toprak altındaki yeraltı madenlerini sömürerek oralarda uzun süreli kalmak üssler kurup insanları yok etmek vatikan ve siyonistlerin onların ilkeleri onlarda cenneh ve cehennem olduğu için her mümini öldürmek musevi ve hristiyan inancına göre cenneti haketmektir.

Dini inançlarının vazgeçilmezidir.



BATININ TEK DÜŞMANI İSLAM DÜNYASI VE TÜRK MİLLETİ'DİR



Osmanlı ve cumhuriyet kurulduğu günden beri Batı'nın tek düşmanı İslam dünyası ve Türk milletidir. Sayın Devlet Başkanına soruyorum? 4 Yıllık İstanbul belediye başkanlığı yaptığın dönemde ve 16 yıllık iktidar döneminde Batı ve okyanus ötesi emrindeki Nato insanlığın ve Dünyanın düşmanı olan siyonist üst akıl, özellikle Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki islam dünyasında da her türlü provakatörlük yapıp milyonlarca masum insanı yerlernde edip, ülkelerinide yerle bir ederek dünyanın değişik yerlerinde, sefil, aç, susuz başka ülkelerde yaşamalarına neden olduğunu biliyorsunuz. Evet 15 Temmuz gibi bri süreci yaşadık.



FETÖ DENEN AMERİKAN İTİ



Yerli işbirlikçilerlen Adını Fetö koyduğunuz paralel devlet yapılanması Fetö denen Amerikan itini kullanan okyanus ötesi, Fetönün dışında olan bazı devlet kurumlarında Amerikalılara köpeklik yapan siz ve hükümetiniz, Aziz Türk milleri bilmektedir.Fırat ve ve Afrin operasyonlarından evvel 15 Temmuz'dan sonra milletimizin gözünde karalanmak ve küçük düşürülmek istenen TSK ve her türlü güvenlik görevlilerimiz çok yıpratıldı. Bunları bilinçli olarak Batı'ya hizmet eden medya kuruluşları bazı ön yargılı AKP'liler bi kısımı ulusalcıyım diyen Sahte Atatürk'çülerin bir kısmı Batı ve Pkk ağzıyla konuştuğu bilinmektedir. Pkk nın dışında ülkesini bayrağını seven zaza ve Kürt kökenli vatandaşlarımızı bazı densizler bölücüler gibi görüyorlar.



Kürtçü PKK'lıların yüzünden bazı kendini bilmeyen densizler sokaklarda ve değişik basın kuruluşlarında incitildiler. Vatanını seven devletine gönülden bağlı bayrağına bağlı Türkiye cumhuriyet vatandaşı olan kürt vatandaşlarımız kökeni Türk'den olan Türkler kadar Tarih sürecinde va Cumhuriyet döneminde Allah için Devletimiz için bedenlerini feda edip ederek Cenazeleri Türk Bayrağına sarılıp toprağa verildiğini yüzlerce defa medyadan bu aziz miller görmüştür.



Şu anda Türkiyedeki gerçek vatansver ve ulusalcı Atatürkçüler kökeni Türkmen olan 21 milyon alevi bektaşi hiç düşünmeden şehadet şerbetini tatmak için yarış halinde olduğunu halen bilmiyormusunuz? Bölücüler hariç batıya ajanlık edenler hariç kimin kimlen düşmanlığı varsa ölçü vatanda seçim zaman gelmediği sürece sürece iktidar, muhalafet şehitlerimize saygı duyuyorsa vatanını seviyorlarsa gelecek çok kısa bir zaman dilimi içerisinde, kudurmuş boldok köpeği gibi kan emici bu vampirlerin Doğu Akdenize uçak gemisi gönderen Kıbrıs'a İngiliz hava üssüne indirdikleri uçakların amacı, Suriye değil İslamın be insanlığın son kalesi olan Devletimizi parçalamak, Suriye'de Işid'i ve pyd, pkk'yı kullananlar kurdukları oyun, kahraman TSK tarafında bir bölümü başarıya ulaşamadığı için kudurmuş batı ve okyanus ötesi aslında onları yöneten orta doğuda küçük topraklara sahip olan batının sevimli kaniş köpeği olan İsrail'in Yunanistan'ın bunlarla birlikte hareket eden Sudi Arabistan ve onun gibi elinde Kuran'la gezen ve hiç bir ayetine inanmayan bazı arap ülkeleri bile İngiliz ve Amerikalıların itliğini yapmakdan ileri gitememektedir. Bu devleti yöneten birlikte hareket eden gözlerine perde inmiş muhalefet gelecekteki muhalefet ve iktidar hırsından vazgeçiniz.



TAYYİP ERDOĞAN'I KİMSE SEVMEK ZORUNDA DEĞİL







Bu süreç içerisinde eger gerçekden vatansever, milliyetçi, gerçek Atatürkçü azizi milletimize bayrağına gönül vermiş her etnik unsur, lütfen gözlerizinden perdeyi kaldırınız. Sayın Tayyip Erdoğan'ı kimse sevmek zorunda değil , devletinizidemi sevmiyorsunuz? devleti yöneten bu koro şefinin bu zorlu süreçte nefsine kapılsa bile sizlerde hırsınıza kapılıp batının istediği gibi PKK gibi kullanamadıkaları ülkemizdeki milliyetçi ve yurtsever vatanına bağlı olan sizlerin sözlerini baz alaral bu milletin enerjisini iç piyasada yok edip Afrin ve Fırat kalkanı zafer sarhoşluğu içerisinde devlet bekası için gelecekdeki seçimler için iktidar ve muhalefet birbirlerine birbirlerine saldırması ülkemizin bütünlüğüne fayda değil zarar verir. NATI'dan ABD ve Birleşik devletlerden 1948'den günümüze kadar ülkemizi bir sömürge, toprak parçası gibi sömürdüğünü 60 yıllık tarih sürecinde iktidar ve muhalefetinde anlat hala bilmiyorsa ne zaman bilecekle. Pnları asırlardır doğal ortak yaşadığımız coğrafyda balkanlarda, ortadoğuda, güneydoğu Asya'da Çin ile Rusya ile gerçek ve dengeli bir politika izleyip ülkemizi ve coğrafyamızı dünyadaki mazlum milletleri daha fazla sömürülmesine , yok edilmesine, renk , dil , din ayrımı yapmadan bütük şeytan ve ortaklarıan bedeli ne olursa olsun.



Coğrafyamızda belki bizlere havadan 60 yıllık kazanımımız olan alt yapımızı imha edebilirler.

Toprağa indikleri an onlara cehennemi yaşatacağımızı bu aziz millet tek vücut halinde olduğunu,askeriyle milletiyle aziz Türk vatandaşlarımız şu anda aynı tuh içindedir.İktidar ve muhalefet milletin ve kahraman TSK’nın aziz güvenlik görevlilerimizin morallerini bozmaya hakkınız yok.



3. DÜNYA SAVAŞINA GİDİYORUZ



Daha fazla iktidar ve muhalefet şanlı ordumuza tüm güvenlik görevlilerimize polis teşkilatımıza kalbi sevgilerinizi basın yayın organlarından göstermelik değil beyninizden kopan sevgi selinin birlik ve beraberlik içerisinde olduğuna her fırsatta kalbi dile getirmeniz. Sizler de birer Türk vatandaşısınız makam ve mevkiniz ne olursa olsun aynı ruhu taşıyorsanız bu söylediğimi asla unutmayın. 3. Dünya Savaş’ına gidiyoruz. Dünyayı yönetenler Adem soyunu seviyorlarsa kan emicilikten, toplumların iç işlerine karışmaktan din ve inançlarına müdahale etmekten vazgeçmeleri Adem soyunun devamıdır.



Ama ne yazık ki her asırda bu küresel üst akıldan dünyayı kaosa sokan milyonlarca insanın ölümüne neden olan şekil olarak insana benzeyen ruhunu şeytana satmış mutlaka bir veya birkaç tane karşılık birbiriyle zıtlaşan dünyayı yok edecek 1. ve 2. Dünya Harbini tarih sürecinde daha evvel milyonları katlettiklerini toplumların tarihinde yerini alırken yukarıda bahsettiğim gibi firavun ve nemrutlar hep Adem soyunun içinden çıkmıştır.Gelişecek coğrafyamızda büyük bir savaşta,savaş direk ülkemize yönelikse bu aziz millete saldıran yabancı güçlerin yanı sıra ilk işi Kıbrıs üzerinden ve güney sınırlarımızdan İsrail’i yerle bir etmek Allah’a hizmet etmektir.



SİZE BU AKLI PAPA MI VERİYOR, SİYONİST ÜST AKIL MI?



Küresel üst akla soruyorum İsrail’in varlığı mı önemli yoksa yok edilmesi mi ? Bu aziz milleti hala uluslaşmamış bazı Arap ülkeleriyle sakın karıştırmayınız. Bilinçaltınızda silemediğiniz dedelerinizin yediği Osmanlı tokatını her Türk lafı duyduğunuzda bilinç üstüne çıkıp ruhsal dünyanızı allak bullak ediyor.

Adem soyundan temel hak insan özgürlüklerinden geldiğinizi bahsediyorsunuz. Devletleri yöneten az gelişmiş ülkelerdeki devlet başkanlarını diktatör ilan edip iç işlerine karışıyorsunuz. Size bu hakkı Vatikan’daki Papa mı veriyor Siyonist üst akıl mı yoksa Musevilerin en üst Hahambaşı mı veriyor ? Gelişecek bir dünya savaşında ülkesini ve insanını kaybederken toplumlarınıza hangi yasal gerekçeyle evlatlarınızın kayıplarının hesabını vereceksiniz.Nefsinizi şeytandan para hırsından emek gasp etme hırsından sözde din ve vicdan özgürlüğünden,hürriyet ve eşitlikten,adalet kavramından bahsederken bunları birer argüman olarak kullanarak kitle iletişim araçlarıyla,sivil toplum örgütlerinizden bir uşak gibi baskıyla istediğiniz çizgiye getirdiğiniz Birleşmiş Milletler’deki sesini çıkaramayıp bu sadistlikten insanlığı katlederken hiç Adem soyunu düşünmüyor musunuz ? Hiç zannetmiyorum beyin hücrelerinizin her zerresi ruhsal dünyanızın,beyninizin otokontrol merkezi şeytana endeksli.



İsteseniz bile değiştiremezsiniz.Çünkü şeytanın tek görevi Adem nesline sizleri kullanıp dünyanın sonunu getirmektir.Yine de siz bilirsiniz.

Sizin sahibiniz şeytansa mazlumun sahibi de Allah’tır.Şeytan yolunda yürüyen batıl mutlaka bir gün hakkın hüsranına uğrayacaktır.

Bildiğinizden vazgeçmeyiniz.Yiyeceğiniz büyük vurgunun sizleri bitkisel hayata bağlayacağını asla unutmayın.Belki bu sözler sizin için boş cümleler olabilir.Her şeyi gören Allah’dır.Mutlaka Allah’ın tokatını yiyeceksiniz.



Aziz Türk milleti devletine bağlı,vatanını seven,hangi etnik gruba mensup olursanız olun neticede tek vatan, tek bayrak vatan haini ve bölücüler hariç iktidar ve muhalefet bu süreçte birbirinize saldırmaktan vazgeçiniz.Bu millet yıllardır her şeyi görüyor.Birilerini iktidara getirdiği gibi bu aziz millet yeni birilerini de iktidara getirir.Millet her şeyi görüyor.Ama şu anda her kim olursa olsun geçmişteki her türlü yanlışlıkların iç piyasada gündeme getirmek milletimize fayda getirmez.

Bakınız yıllardır şahsıma her türlü sıkıntı ve zulüm yapan iktidarın başı ve onlarla birlikte hareket edenlere rağmen ölçüm devletin bekası aziz milletimizin bu süreçte birlikte hareket etmesi vatanını seven her Türk vatandaşının müslüman ve Türk ise hangi etnik gruba mensupsa bayrağı ve aziz topraklarımız için her etnik unsurun bu süreçte devletin yanında yer almaları milletimiz için tek vazgeçilmez gerçek vatanseverlerin bir ülküsüdür.Birileri de söylemlerine bu zorlu süreç içerisinde sivri dillerini daha ölçülü kullanmaları milli mutabakatın sözde değil özde dillerini daha yumuşak bir üslupla kullanmaları milletimizin hayrınadır.

Saygılarımla Aziz Türk Milletine Arz Ederim.



Not:Partiler kapatılır liderler değişir yeni partiler açılır yeni liderlerle çıkar.Hırsları için devlet bölünürse Kızılelma peşinde koşanlar toprak altında Allah’a nasıl hesap verecektir.Evet Kızılelma Türk-İslam ülküsünün vazgeçilmezidir.Önce vatan sonra Kızılelmayı gerçekleştirmek en doğru olanıdır.Bunu yaparken din, dil, ırk ayrımı yapmadan Allah rızası için yola çıkmak lazım. Saygılarımlan bu topraklar benim öz vatanımdır diyen her etnik gruba, tüm bölücüler hariç milletimize saygılarımlan arz ederim.