Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü

Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden üç Lübnanlı'dan biri olan Rita Şami'nin, ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı olduğu ortaya çıktı. Saldırıda ölen bir diğer Lübnanlı genç İlyas Vardini'nin Beyrut'taki ailesi ise acı haberi alınca yıkıldı.



Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Rita Şami (26) ve Heykel Müsellem'in (26), Ortaköy semtinde gece kulübünde yapılan terör saldırısında hayatını kaybettiği aileleri tarafından açıklandı. Yerel basın, Rita Şami'nin Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı olduğunu duyurdu.







Rita Şami



Lübnan Planlamadan Sorumlu Devlet Bakanı Mişel Firavn ise Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısında Lübnan vatandaşı İlyas Vardini'nin (25) yaşamını yitirdiğine dair ailesine haber verdi.



MİLLETVEKİLİNİN KIZI DA YARALANDI



Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda Lübnanlı milletvekili Estefan Doveyhi'nin kızı Büşra Düveyhi ile Francois Esmar, Nidal Bişravi, Melisa Papalordo'nun da yaralandığı belirtilmişti.



Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in İstanbul'daki Lübnan Başkonsolosluğunu arayarak saldırıda yaralanan vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldığı, yaralıların durumunu takip etmek üzere İstanbul'a bir heyet gönderildiğini, ayrıca hükümetin, Türk yetkililerden hayatını kaybedenlerin isim ve uyruklarının açıklamasını beklediklerini belirttiği aktarıldı.







İstanbul'a gelen Lübnanlı heyet



Öte yandan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Başbakan Saad Hariri ile görüştüğü, "Lübnanlıların sağlığı ve emniyeti için tüm gerekli işlemlerin yapılmasını" söylediği belirtildi.



İLYAS'IN AİLESİ YIKILDI





İlyas Vardini'nin (25) İlyas Vardini'nin ailesi acı haberle yıkıldı.



AP haber ajansı ise Reina'daki saldırıda yaşamını yitiren İlyas Vardini'nin Beyrut'taki ailesiyle konuştu. Vardini'nin kız kardeşlerinin büyük yıkım yaşadığı görüldü.Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı sırasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem'in eşi, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.



Dün gün boyunca yakınları tarafından aranan Mousallem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda bulunmuştu.



Cenaze işlemlerini tamamlamak için Lübnanlı bir heyet Adli Tıp Kurumu'na geldi. Gelenler arasında Haykal Mousallem ile birlikte Reina'da olan ve saldırıyı yaralı atlatan eşi Mirey Mousallem de vardı. Topalladığı görülen Mirey Mousallem işlemler için Adli Tıp Kurumu'na girdi.