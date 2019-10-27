ÜNİVERSİTELİLER, İLKOKUL DUVARLARINI RENKLENDİRDİ

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, ()

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri, Avcılar’daki Abdulkadir Uztürk İlkokulu’nun duvarlarını boyadı. Üniversitede 2007 yılından bu yana sosyal sorumlulukla ilgili projeler geliştiren öğrenciler, Avcılar’daki D-100 karayolunun yanında, her gün binlerce kişinin kullandığı metrobüs durağının hemen karşısında bulunan Abdulkadir Uztürk İlkokulu’nun duvarlarını boyatarak, öğrencilerin hayal dünyalarını da renklendirmek istedi. Avcılar Belediyesi ile işbirliği yapılarak uygulanan proje kapsamında 25 kadar üniversiteli daha önce resimle fazla ilgilenmedikleri halde ilkokulun duvarlarına önce karakalemlerle resimler çizdi. Daha sonra bu resimleri renklendirmek için ellerine fırçayı alarak gün boyu çalışan üniversiteliler, yoldan geçenlerin de ilgisini çekti. Yoldan geçenlerden bir bölümü üniversitelileri kutlarken, çocuklar da ellerine fırça alarak üniversiteli abla veya ağabeylerine bir süre eşlik etti. Öğrenci Kulübü adına yapılan açıklamada, ilkokul öğrencilerinin okula gelirken çeşitli resimlerle donatılan okul duvarları ile hayal dünyalarına da renk katılmasının amaçlandığı ifade edildi. Bunun yanı sıra her gün binlerce kişinin kullandığı veya yanından araçlarla geçtiği yol kenarındaki resimlerle beton duvar ile çocukların hayal dünyasına da katkıda bulunmasının hedeflendiği ifade edildi.



Görüntü Dökümü:

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Üniversite öğrencileri duvara resim çizerken

Üniversite öğrencileri duvarları boyarken

Üniversite öğrencileri ile röportajlar

Yoldan geçenlerle röportajlar

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