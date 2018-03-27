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ÜNİVERSİTELİ KIZIN ÖLDÜĞÜ KAZADA HAFRİYAT KAMYONU ŞOFÖRÜNE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı   Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul Kadıköy'de Özge Kandemir'in ölümü, arkadaşı Büşra Özsayın'ın da yaralanması ile sonuçlanan kazaya ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını...

ÜNİVERSİTELİ KIZIN ÖLDÜĞÜ KAZADA HAFRİYAT KAMYONU ŞOFÖRÜNE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı
 
Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul
Kadıköy'de Özge Kandemir'in ölümü, arkadaşı Büşra Özsayın'ın da yaralanması ile sonuçlanan kazaya ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, hafriyat kamyon şoförü tutuksuz sanık Aydın Yanık'ın, "Taksirle bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. 
İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Aydın Yanık katıldı. Tarafların avukatları mazeret bildirerek duruşmaya katılmadılar.  Daha önce 3 bilirkişi raporunun geldiği dava dosyasına, bu raporlardaki çelişkinin giderilmesi için mahkeme tarafından bir önceki celse talep edilen ek bilirkişi raporu, dava dosyasına konuldu. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ek rapora göre kazanın oluşumunda sürücü Aydın Yanık birinci derecede, maktul Özge Kandemir ve müşteki Büşra Özsayın ikinci dereceden etkili olduğu belirtiliyor.  Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, şoför Aydın Yanık'ın gerekli özen ve göstermeyerek kazanın oluşumuna sebebiyet verdiğini belirterek, sanığın, "Taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına" neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. 
Sanık Yanık ise olayda kusurunun bulunmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapmak için süre istedi.
Mahkeme, Aydın Yanık'a esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi. 
İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2016 tarihinde Özge Kandemir (22) ve arkadaşı Büşra Özsayın'ın (22) Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Eminbey Sokağı arasında yaya vaziyette yürüdükleri, Özge Kandemir'in çantasının bu sırada sola dönüş yapan Aydın Yanık'ın yönetimindeki kamyonun kasasına takıldığı, Kandemir'in kamyonun tekerleğinin altına doğru sürüklendiği anlatılıyor. Etrafta bulunan vatandaşların sürücüyü uyardıkları belirtilen iddianamede, Kandemir'i kurtarmak amacıyla tekrar hareket eden sürücünün ikinci defa Kandemir'in üzerinden geçtiği, bu suretle hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor. İddianamede aynı olayda Büşra Özsayın'ın da yaralandığı kaydedilerek sanığın, "Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. 
 
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-Olayla ilgili arşiv görüntü
 

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