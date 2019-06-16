ÜNİVERSİTE SINAVI ÖNCESİ STADYUMDAKİ GENEL KURUL ÖĞRENCİ VE VELİLERİ TEDİRGİN ETTİ

* Ülker Stadyumu'ndaki Genel Kurul'dan yüksek ses geleceğinden tedirgin olan öğrencileri ve velileri rahatlatan anons okul müdüründen geldi

* Şişli'de geç kalan bir öğrenci sınava alınmadı.

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ramazan EĞRİ- Özgür EREN - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu başladı. Öğrenciler içerde ter dökerken, aileler de çocukları için dua etti. Öte yandan sınava geç kalan bir öğrenci ise sınava giremedi.

ARANDIKTAN SONRA SINAVA ALINDILAR

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Sınav yerlerinden biri de Kadıköy Anadolu Lisesi'di. Üniversite adayları, detaylı arandıktan sonra sınıflara alındı. 180 dakika sürecek olan öğrenciler içerde ter döktü, aileler de dışarda heyecanla bekledi, bazı öğrenci velileri de çocukları için dua etti.

Sınav esnasında okulun yanında bulunan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, öğrenci ve ailelerini tedirgin etti. Sınava girecek öğrencileri ve ailelerini rahatlatan anons okul müdüründen geldi. Okul müdürü gerekli önlemlerin alındığını, ses desibel ölçümlerinin yapıldığını belirtti. Bir öğrenci velisi, "Uzun yıllardır çalışıyor çocuklar üniversitede güzel bir yere girebilmek için. Fenerbahçe'nin kongresi olduğunu duyduk. Biz de veliler olarak çok endişelendik. Yönetimden bir beyefendi geldi, sınav esnasında sessiz olacaklarını söyledi. Bizi biraz rahatlattı. Umarım sonuna kadar sözlerinde dururlar. Şu anda bir gürültü yok. Bekliyoruz kapının önünde" dedi.

GEÇ KALDI; SINAVA GİREMEDİ

Öte yandan Şişli'de bulunan Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde de öğrenciler aramalardan geçtikten sınra sınav salonlarına alındı. Bazı aileler de çocuklar için dua etti, sınava geç kalan bir öğrenci ise sınava giremedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sınavın yapıldığı okul

-Sınava girmek için bekleyen öğrenciler

-Okul bahçesinde bekleyen veliler

-Müdürün yaptığı anons

-Veliler ile röp

-Dua eden veliler

-Genel ve detaylar

(Şişli)

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-Sınava giren öğrencilerden detay görüntü

-Polisin üst araması yapması

-Ailelerine sarılan öğrencilerden detay görüntü

-Velilerden detay görüntü

-Bazı velilerin Yasin okuması

-Sınava geç kalan bir öğrenciden detay görüntü

-Geç kalan öğrencinin koşarak okula girmesi

-Geç kalan öğrencinin geri dönmesi

-Genel ve detaylar