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Üniversite kampüslerinde 'Genç Ofisler' kurulması için işbirliği protokolü

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile üniversite kampüslerinde 'Genç Ofisler’ kurulacak. YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu ofisler, buralarda yürütülen ve yürütülecek...

GÜNDEM 30.10.2019, 17:43
Üniversite kampüslerinde 'Genç Ofisler' kurulması için işbirliği protokolü

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile üniversite kampüslerinde 'Genç Ofisler’ kurulacak. YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu ofisler, buralarda yürütülen ve yürütülecek çalışmalar, ülkemizde gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve toplumsallaşmasına katkı sunması bakımından büyük önem taşıyor" dedi.
YÖK'te gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın yanı sıra, YÖK üyeleri ve Ankara'daki üniversitelerin rektörleri katıldı.
Burada konuşan Saraç, 18-22 yaş grubunu oluşturan nüfus sayısının yüzde 40'ının yükseköğretim öğrencisi olduğunu belirtti. Protokol kapsamında üniversite kampüslerinde Bakanlık tarafından 'Genç Ofisler' kurulacağını kaydeden Saraç, "Bu ofisler, buralarda yürütülen ve yürütülecek çalışmalar, ülkemizde gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve toplumsallaşmasına katkı sunması bakımından büyük önem taşıyor. Genç ofisler üniversitelerimizde yaygınlaştırılacak ve üniversitelerimizle Gençlik ve Spor Bakanlığımız arasında temas noktası olacaktır. Daha önce çeşitli illerimizde kurulmuş olan Genç Ofislerin artık üniversite kampüslerimizde de yaygınlaşmasını sağlanarak, Bakanlığın hizmetlerinin yükseköğretim ortamında bulunan her gence ulaştırılması noktasında kolaylık sağlamakla birlikte yeni projelere de hız kazandıracaktır" dedi.
'GENÇLERİMİZİN AYAĞINA GİTMİŞ OLACAĞIZ'
Bakan Kasapoğlu da, Türkiye genelinde 300'ü aşkın bulunan gençlik merkezlerinde, gençlerin bilim, sanat, spor, kültür, kişisel gelişim başta olmak üzere pek çok faaliyet gerçekleştirdiğini belirtti. Protokol ile 'Genç Ofisler'i üniversitelerde açarak gençlerin ayağına gideceklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Üniversitelerimizde hem gençlerimize el uzatmış olacağız, hem gençlerimizin ihtiyaçlarını daha yakından görme, onlarla daha yakın iletişim kurma şansını yakalayacağız. Üniversitelerimizle bu noktada aramızdaki köprüyü ve bağı da güçlendirmiş olacağız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kasapoğlu ve Saraç iş birliği protokolünü imzaladı. Protokolle birlikte Türkiye genelinde bulunan Gençlik Merkezi sayısı 310'dan 600'e çıkması hedefleniyor.

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Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, ()-

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