ÜMRANİYE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPINCA YAKALANDI 

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()

Ümraniye'de asayiş denetimi yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil içindeki şüpheliler başka araçlara çarpınca yakalandı. Kaza sonucu diğer araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Olay saat 15.00 sıralarında Şenol Güneş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne polis ekipleri, bulvar üzerinde şüpheli gördükleri araçlarda denetim yapıyordu. Denetimler sırasında polisin dur ihtarına uymayan 34 EMC 92 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Polisle içinde 3 şüphelinin bulunduğu araç arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kaçan şüphelilerin araçlarıyla, önce bir otomobile ve daha sonra servis aracına çarptıktan sonra yakalandı. Araç içinde bulunan 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada kaçan otomobilin çarptığı araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polisin yaptığı uygulamada kaçan otomobilin sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polis ekipleri

-Denetimden kaçan otomobil

-Kazaya karışan araçlar

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay

