  ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ İSTANBUL
Ümraniye'de çeşitli adreslere özel harekat polisinin de desteğiyle uyuşturucu uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Ümraniye'de önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteği ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Cemil Meriç Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki eve giren polis ekipleri arama yaptı. Özel harekat polisleri de aramalar sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.
Görüntü Dökümü:
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Polis ekiplerinin eve girişi
Evde ve çevresinden yapılan aramalar
Evden genel ve detay görüntüler
Diğer detaylar