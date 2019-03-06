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ÜMRANİYE'DE ÖLDÜRÜLEN KADININ KATİL ZANLISI OĞLU ÇIKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,()  Ümraniye'de başına sert bir cisimle vurulduğu belirtilen 45 yaşındaki Arzu Özkan evinde ölü bulundu. Kadının oğlu 17 yaşındaki Tunç Özkan ile "ders çalışma" konusunda tartıştıkları, ardından...

ÜMRANİYE'DE ÖLDÜRÜLEN KADININ KATİL ZANLISI OĞLU ÇIKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() 
Ümraniye'de başına sert bir cisimle vurulduğu belirtilen 45 yaşındaki Arzu Özkan evinde ölü bulundu. Kadının oğlu 17 yaşındaki Tunç Özkan ile "ders çalışma" konusunda tartıştıkları, ardından oğulun sopayla annesine vurduğu ve ölümüne sebep olduğu öğrenildi. 
Olay sabah saatlerinde Esenevler Mahallesi Firuze Sokak 34 numarada Atalay apartmanında meydana geldi. Bir çocuk annesi Arzu Özkan (45) sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri  kadının öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze evden çıkarıldı. Arzu Özkan'ın erkek kardeşi uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze daha sonra cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Babave oğlu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tunç Özkan'ın polis merkezindeki ilk ifadesinde annesi ile ders çalışma konusunda tartıştığını ve annesine sopayla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Tunç Özkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Görüntü dökümü:
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-Eşi Serdar özkan'ın görüntüsü
-Cenaze aracının gelmesi
-Cenazenin evden çıkması
-Arkadaşlarının ağlaması
-Ölen kadının erkek kardeşinin tabuta sarılması
-Eşi ve oğlu Tunç'un polis otosuna bindirilmesi
-Eşi ile röp
-Genel ve detay görüntüler
 

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