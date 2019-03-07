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ÜMRANİYE'DE OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL Ümraniye'de oğlu tarafından öldürülen Arzu Özkan son yolculuğuna uğurlandı. Ümraniye'de yaşayan Arzu Özkan dün 17 yaşındaki oğlu tarafından başına beyzbol sopasıyla...

ÜMRANİYE'DE OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL
Ümraniye'de oğlu tarafından öldürülen Arzu Özkan son yolculuğuna uğurlandı.
Ümraniye'de yaşayan Arzu Özkan dün 17 yaşındaki oğlu tarafından başına beyzbol sopasıyla vurularak öldürülmüştü. Otopsi işlemleri tamamlanan Özkan için bugün cenaze töreni düzenlendi. Özkan'ın cenazesi öğle saatlerinde Kartal'da bulunan Soğanlık Safa Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Özkan'ın akrabaları ve komşuları katıldı. Arzu Özkan'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tuzla,Tepeören Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan cenazeye katılmayan Özkan'ın eşi Serdar Özkan'ın adliyede oğlunun yanında olduğu öğrenildi. 
Görüntü Dökümü
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-Cenazenin başında erkek kardeşin beklemesi 
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazeye katılanlar 
-Cenazenin taşınması 
-Camiden görüntüler 
-Genel ve detay


 

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