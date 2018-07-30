ÜMRANİYE'DE "MERAKTAN ÖLECEKSİNİZ" UYARISI

Haber: Erhan TEKTEN Kamera: İSTANBUL

Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay anı ve sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracın düşmesi ve toprak kaymasının devam etmesi görüntülere yansıyor. Daha sonra ise olayı izleyen vatandaşları uzaklaştırmak isteyen güvenlik görevlisinin çabası da kamera tarafından kaydediliyor. Toprak kaymasının devam ettiğini gören güvenlik görevlisi izleyicileri uyarırken, 'Meraktan öleceksiniz' diye bağırıyor. Bir süre daha bekleyen izleyiciler daha sonra olay yerinden ayrılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çökme anı görüntüleri

-Toprak kaymasının devam etmesi

-Güvenlik görevlisinin bağırması

-'Meraktan öleceksiniz' demesi

-İzleyicilerin ayrılması

