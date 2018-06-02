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ÜMRANİYE'DE FECİ KAZA: 2 ÖLÜ 5 YARALI-1

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL Ümraniye'de bir otomobil, park ve bahçeler görevlilerinin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kazada 2 işçi öldü 5 işçi de yaralandı.  Kaza saat 18.15 sıralarında Ümraniye TEM otoyolu Sabiha...

ÜMRANİYE'DE FECİ KAZA: 2 ÖLÜ 5 YARALI-1

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL
Ümraniye'de bir otomobil, park ve bahçeler görevlilerinin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kazada 2 işçi öldü 5 işçi de yaralandı. 
Kaza saat 18.15 sıralarında Ümraniye TEM otoyolu Sabiha Gökçen yol ayrımında meydana geldi. Park ve bahçelerde görevli işçilerin mesai bitimi araçlarına bindiği sırada meydana gelen kazada başka bir otomobil işçilere çarptı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti. 5 işçi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 


Görüntü Dökümü:
-Hayatını kaybedenler
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Araçların görüntüsü
-Detaylar

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