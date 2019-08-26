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ÜMRANİYE'DE DEHŞET: 3 ÖLÜ 1 YARALI (1)
Murat KORMAZ / İSTANBUL Ümraniye'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 1 kişi annesi, babası ve kardeşini silahla vurduktan sonra 4'üncü kattan atlayarak intihar etti. Annesi ile kardeşi evde ölürken babası ağır yaralı olarak hastaneye...
GÜNDEM 25.08.2019, 21:33
Murat KORMAZ / İSTANBUL
Ümraniye'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 1 kişi annesi, babası ve kardeşini silahla vurduktan sonra 4'üncü kattan atlayarak intihar etti. Annesi ile kardeşi evde ölürken babası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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