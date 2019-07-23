ÜMRANİYE'DE ÇATISI YANAN BİNADA 3 SAAT SONRA TEKRAR YANGIN ÇIKTI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul

Ümraniye'de, çatısı yanan 3 katlı binada 3 saat sonra henüz belirlenemeyen nedenle tekrar yangın çıktı. Binanın 3'üncü katında alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Huzur Mahallesi Ravza Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaparak bölgeden ayrıldı. Ancak saat 19.30 sıralarında aynı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle tekrar yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangını görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Yangının çıktığı evin sahibi Ayşe Ak, itfaiye ekiplerinin yangının söndürdükten sonra ayrıldığını, daha sonra tekrar yangın çıktığını, 40 yıllık emeklerinin gittiğini söyledi. Bir mahalleli ise, itfaiye ekiplerinin yangını söndürerek soğutma çalışması yaptıklarını, ancak iç taraftaki montalamadan kaynaklı olduğunu tahmin ettikleri yeniden yangın çıktığını bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini bulmaya ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Daire penceresinden alevlerin yükselmesi

-İtfaiye ekipleri

-Yaşanan hareketlilik

-Ekiplerin müdahalesi

Detaylar

İLK YANGINDA GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Yanan çatı katı

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Bina sakini kadın ile röp

-Yangın sırasında binada olan çocuk ile röp

-Olay yerindeki mahalle sakinleri

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Alev alev yanan çatı katı(cep telefonu kamerası)

-Genel ve detay



