Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu saldırısı
Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu...
CHP: Asgari ücret 1750 lira olmalı
CHP: Asgari ücret 1750 lira...
Erdoğan'ı üzen geri kalmış 2 konu: Eğitim, Kültür ve Sanat
"Eğitim ve Kültür Sanat'ı geri...
Hac başvuruları başladı
Hac başvuruları başladı

ÜMRANİYE'DE BIÇAKLANAN KİŞİ EVİNE GİTMEYE ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN-Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL Ümraniye'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanan Vedat Arslan(41) yaralı halde evine gitmeye çalışırken 300 metre ilerledikten sonra hayatını kaybetti. Olay, Ümraniye Hekimbaşı...

ÜMRANİYE'DE BIÇAKLANAN KİŞİ EVİNE GİTMEYE ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN-Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL

Ümraniye'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanan Vedat Arslan(41) yaralı halde evine gitmeye çalışırken 300 metre ilerledikten sonra hayatını kaybetti.

Olay, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Yıldıztepe Caddesi girişinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 RJT 18 plakalı otomobilini cadde girişine park eden çatı ustası Vedat Arslan(41), burada bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından henüz kimliği belirlenemeyen kişi, Arslan'ı bıçaklayarak kaçtı. Yaralı Vedat Arslan, Eyüp Sultan sokaktaki evine gitmeye çalıştı. Yaklaşık 300 metre kan kaybederek ilerleyen Arslan sokağın girişinde yere yığıldı.

Yerde yatan Arslan'ı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede Vedat Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'ın yakınları sokakta gözyaşı döktü.

Ceset olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Ceset

-Sokak

-Çevredekiler

-Ambulans

-Polis

-Olay Yeri İnceleme Ekipleri

-Olayın gerçekleştiği yer

-Genel ve detay

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55