ÜMİT YESİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL

65 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1aydır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin için bugün Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Yesin'in naaşı törenin ardından Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Müjdat Gezen, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, yakınları ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Usta oyuncu için öğle vaktinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Ümit Yesin, Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Müjdat Gezen, "Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Cennet Mahallesi'nde olsun, tiyatromda olsun, sinema filmlerinde olsun hep birlikteydik. Beraber oynadık. Allah taksiratını affetsin. Hayat böyle bir şey. Teker teker gidiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Tiyatro ve sinema oyuncularından görüntü

-Müjdat Gezen ile röp

-Oyuncularla röp

-Cenaze namazın kılınması

-Genel ve detay görüntüler

20.03.2019 -14.35 Haber Kodu : 190320160