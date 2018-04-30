ULUDERE ŞEHİDİ İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL,

Şırnak Uludere'de terör örgütü PKK mensuplarının üs bölgesine düzenlediği saldırıda şehit olan piyade onbaşı Sedat Mekan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Bahçelievler Kuba Camii'nde düzenlenen törene başta şehidin ailesi ve yakınları olmak üzere çok sayıda kişi katılıyor.

ACILI AİLE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Şehit Sedat Mekan'ın Türk bayrağına camiye saat 12.30 sıralarında getirildi. Şehidin yakınları ve ailesi tabutun başına gelerek burada uzun süre gözyaşı döktü.

Şehidin dün İstanbul'a getirilen naaşı ilk olarak Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde bulunan evine getirilmiş ve burada helallik alınmıştı. Şehidin baba ocağının olduğu apartmana büyük Türk bayrağı asılırken, sokak da baştan sona Türk bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca binaya, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' yazılı büyük bir pankart da asıldı. Acılı haberinin ailesine ulaştırılmasının ardından şehidin evinde yas var. Evin önüne kurulan çadırda şehidin ailesi ve yakınları bugün de taziyeler kabul etti. Üç çocuklu ailenin en büyüğü olan Şehit Sedat Mekan için taziyeleri baba Murat Mekan, annesi Özlem Mekan ile dedesi Ahmet Akpınar, başta olmak üzere yakınları kabul etti. Gözyaşı döken yakınlarının zaman zaman fenalaşması üzerine sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

ŞEHİDİN BABASI: YAVRUM ORAYA SECCADESİYLE GİTTİ

Şehidin acılı babası Murat Mekan, oğlunu üç ay önce askere gönderdiğini söyleyerek, "2 ay acemi birliğini Erzincan'da yaptım. Kuzumun yemin törenine ziyaretine gittim. Çok seviniyordu. Şırnak'a düştüğünde hiç üzülmemişti. Yavrum oraya seccadesiyle gitti. 5 vakit namazındaydı yavrum. Komutanı, yavruma 'peygamber ocağında cuma namazını sen kıldıracaksın' demişti. Rabbim bütün askerlerimize güç, kuvvet versin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin" diyerek konuştu.

"RABBİM ONU PEYGAMBERLİKTEN SONRAKİ EN YÜKSEK MERTEBEYE ULAŞTIRDI"

Baba Mekan, "Evladımla her gün görüşüyordum. Benden para istemişti. Dün postane şubelerine gittim ama hiçbiri çalışmıyordu. Göndermek için o kadar uğraştım ama ulaşamadım, demek ki çocuğumun bana bu haberi gelecekti. 25 yıldır burada yaşıyorum evimin sokağını bulamadım. Demek ki malum oldu. Rabbim onu peygamberlikten sonraki en yüksek mertebeye ulaştırdı" dedi.

"KANINI YERDE KOYMAYACAĞIZ"

Dede Ahmet Akpınar ise "Ben onu koynumda büyüttüm. İlk göz ağrımdı. Beni de çok severdi. Babadan önce beni arardı. Kısmet buymuş. Ancak bu adilere prim vermeyeceğiz ve bunun kanını yerde koymayacağız. Allah askerimize güç kuvvet versin" şeklinde konuştu.

"DİK DURACAĞIZ, AĞLAMAYACAĞIZ"

Şehidin annesinin dayısı Mehmet Boztepe ise, yeğeninin vatanı için canını verdiğini belirterek, "Biz başımızı öne eğmeyiz. Vatanımız sağ olsun. O, üç beş çapulcuya hiçbir zaman vatanımızı bırakmayız. Şu halimle beni götürseler ben yine giderim. Ancak onun yaşantısı daha çocukluğundan beri vatan ve Kur'an-ı Kerim aşkıyla büyüdü. Allah da onu en çok sevdiği kulu Hazreti Muhammed Mustafa'nın yanına götürdü. Biz dik duracağız, ağlamayacağız. O bizim gurumuz, her şeyimizdir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin camiye getirilmesi

-Yakınlarının gözyaşı dökmesi

-Türk bayrağına sarılı tabut

-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Baba Murat Mekan ile dede Ahmet Akpınar'ın yan yana oturması

-Dayı ile röp

-Acılı babanın konuşması

-Dede Akpınar'ın açıklamaları

-Fenalaşanlara sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Apartmana asılan pankart

-Genel