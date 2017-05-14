Uludağ’da ayılar çöp konteynerlerinde yiyecek aradı 

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Uludağ'da ormanda aç kalan ayı ve 3 yavrusu oteller bölgesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan restoran ve piknik alanının bulunduğu Sarıalan Bölgesi’nde çöp konteynerlerından yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendiler.

Havaların ısınması ile birlikte ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan Uludağ’da ormanda yaşayan ayılar zaman zaman oteller bölgesine 2 kilometre uzaklıktaki Sarıalan Bölgesi'ne iniyor. Restoranlardan 25 metre kadar uzakta ve binaların ışıklarının yanmasına rağmen konteynerleri deviren anne ayı ve 3 yavrusu buradaki atık yiyeceklerle beslendiler. Arabanın içinden kendilerini görüntüleyen kişilerin ışık tutmaları üzerine tehlike sezen anne ayı yavrularını korumak için aracın üzerine doğru koştu. Bölgede bulunan esnaf, benzer görüntülerin sık sık tekrarlandığını söylediler.

Görüntü dökümü:

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-Ayıların beslenmesi

-Anne ayının aracın üzerine doğru koşması

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/ BURSA ()