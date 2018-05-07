UKRAYNALI ÖĞRENCİLER PARALARI KALMAYINCA ÇAREYİ ŞARKI SÖYLEMEKTE BULDULAR

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul

İstanbul'dan Kiev'e gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen ve yanlarında paraları kalmayan 6-11 yaş arasındaki Ukraynalı 9 öğrenci, yolculara şarkılar söyleyerek para topladı.

Bir süre önce İstanbul'a gelen Ukraynalı öğrenci grubu, Kiev'e gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldi. Paraları kalmayan ancak su, çay, kahve gibi içeceklerden almak isteyen öğrenciler, daha sonra Dış Hatlar Gidiş Arındırılmış Salon'da yolculardan para toplamak için şarkı söylemeye başladı. Başlarındaki kadın öğretmen de öğrencilerin bu ilginç girişimini destekledi. Yolcular şarkıları keyifle dinlerken, öğrencilerin tuttuğu şapkaya da para attılar. Topladıkları paralarla kendilerine içecekler alan öğrenciler, daha sonra şarkı söyleyerek uçağın kapısına kadar gittiler.

Görüntü Dökümü:

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-9 kişilik çocuk grubundan görüntü

-Çocukların şarkı söyleme görüntüsü

-Yolculardan ve çalışanlardan görüntü

-Şapka içinde para görüntüsü

-Çocukların yürüyüş görüntüsü

-genel ve detay görüntü



