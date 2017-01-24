UĞUR MUMCU ÖLDÜRÜLMESİNİN 24. YILINDA ANILDI

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL

Uğur Mumcu öldürülmesinin 24. yıldönümünde Harbiye'deki heykelinin başında anıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen anma programına CHP Milletvekilleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Uğur Mumcu öldürülmesinin 24. yılında Harbiye'deki heykelinin başında anıldı. Anma programına CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü katıldı. Anmaya gelen vatandaşlar Uğur Mumcu'nun heykeli başında mum yakıp karanfil bıraktı. Uğur Mumcunun heykeli başındaki bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ellerinde meş'aleler ile anma programına katılan vatandaşlar şarkılara eşlik etti. Programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından mini konser ve Uğur Mumcunun konuşması dinletildi. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, "Bugün basın ve demokrasi şehidimiz Uğur Mumcunun katledilişinin 24. yılında bir araya geldik. Kaleminin dürüstlüğüne, adalet ve halka adanmış bir basın emekçisinin acısı hala taptaze. Onu katleden zihniyet hala toplum mühendisliği yapıyor zalimce. Ancak Uğur Mumcuyu katleden eller asla kazanamayacaktır. Bu kadar kıymeti bir insan boşuna hayatını kaybetmedi, bu kadar acı boşuna çekilmedi. Atatürk'ün izinden giden milyonlar olduğu sürece karanlığın çökmesine asla izin vermeyeceğiz. Bugün Uğur Mumcu ile birlikte Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç, Hrant Dink ve daha bir çok basın emekçisini anıyorum" dedi. Konuşmanın ardından anma programı sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Anmaya gelen kalabalıktan görüntü

-Uğur Mumcunun anıtında görüntü

-Uğur Mumcunun fotoğrafının bulunduğu masadan görüntü

-CHP Milletvekillerinden görüntü

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

-Şişli Belediye Başkanının konuşması

-Bazı vatandaşların ağlaması ve mum yakması

-Bazı vatandaşların ellerindeki meş'alelerden görüntü

Genel ve yakın detaylar