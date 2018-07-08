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Ufuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (3)

UFUK'UN CENAZESİ İNDİRİLDİ Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedeni bulunan Ufuk Tatar'ın cenazesi, bulunduğu yerde Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından AFAD ekipleri...

Ufuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (3)

UFUK'UN CENAZESİ İNDİRİLDİ

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedeni bulunan Ufuk Tatar'ın cenazesi, bulunduğu yerde Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. Bir süre yaya olarak taşınan küçük Ufuk'un cansız bedeni, ardından AFAD'a ait kamyonete konulup, Arpalıuşağı Mahallesi Gedik mevkiine getirildi. Buradan ambulansa nakledilen Ufuk Tatar'ın cenazesi, Hassa Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Caneze, oradan da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

1-2 GÜN ÖNCE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ İDDİASI

Oldukça zor bir coğrafyada kaybolan Ufuk Tatar'ın 30 metre yüksekliğindeki Antum kayalığından düşme sonucu öldüğü değerlendiriliyor. Yapılan ilk incelemede, cesedin 1-2 günlük olduğu, düşmeye bağlı, vücudunda morluklar oluştuğu ileri sürüldü. Ufuk'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

Ufuk Tatar'ın cansız bedeninin, yarın Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü
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- Arama ve kurtarma ekibinin traktör ile gelişi 
- Cenazeyi taşıyan aracın inişi
- Cenazenin araçtan çıkarılması
- Ambulansın görüntüsü
- Arama çalışmalarına katılan ekiplerin görüntüsü

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI-Kasım NARCI/HASSA,(Hatay),()

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