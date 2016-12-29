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Uçuşlar yüzde 25 azaltılacak

Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN/İSTANBUL,() İstanbul’u etkisi altına alacak kar nedeniyle aksaklık yaşanmaması için Atatürk Havalimanı’nda uçuşların 30 Aralık ve 31 Aralık gecesinde yüzde 25 azaltılacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi...

Uçuşlar yüzde 25 azaltılacak

Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN/İSTANBUL,() İstanbul’u etkisi altına alacak kar nedeniyle aksaklık yaşanmaması için Atatürk Havalimanı’nda uçuşların 30 Aralık ve 31 Aralık gecesinde yüzde 25 azaltılacak.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yapılan açıklamada," 30.12.2016 Cuma 03.00'dan itibaren 31.12.2016 Cumartesi 03.00'a kadar beklenen ağır meteorolojik şartlar (kar yağışı,buzlanma,kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanı'nda seferlerin yüzde 25 oranında azaltılmasına karar verilmiştir. Yolcuların uçuşları hakkında bilgiyi bilet aldıkları havayolu kuruluşlarından temin etmeleri tavsiye edilir " denildi.


Uzmanlar bu geceden itibaren kar yağışının etkili olacağına dikkat çekerken özellikle 31 Aralık gecesinde talep düşmesi nedeniylede dünyanın birçok yerinde uçuşlarda ciddi oranda iptaller olduğunu da belirtiyorlar.

 

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