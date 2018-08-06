ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-Anıl UÇAN-İSTANBUL()

İlk etabı 29 Ekim'de hizmete girecek olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 94'ü tamamlandı. Son durumu havadan görüntülenen havalimanının faaliyete geçmesi için 'Geçici Kabul Başvurusu' Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)'ne yapıldı.

Tüm etapları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabı 29 Ekim'de hizmete açılacak olan havalimanın şu ana kadar yüzde 94'lük bölümü tamamlandı. 29 Ekim'de gerçekleşecek açılış için yürütülen çalışmaları havadan görüntülendi. Yaklaşık 32 bin kişinin görev yaptığı şantiyede çalışmaların planlandığı gibi ilerlediği belirtildi.

Görüntü dökümü

--------------

-Havadan Terminalden görüntü

-Havadan Kuleden görüntü

-Havadan Pistlerden görüntü