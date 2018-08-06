 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

  Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-Anıl UÇAN-İSTANBUL() İlk etabı 29 Ekim'de hizmete girecek olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 94'ü tamamlandı. Son durumu havadan görüntülenen havalimanının faaliyete geçmesi için 'Geçici...

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

 

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-Anıl UÇAN-İSTANBUL()

İlk etabı 29 Ekim'de hizmete girecek olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 94'ü tamamlandı. Son durumu havadan görüntülenen havalimanının faaliyete geçmesi için 'Geçici Kabul Başvurusu' Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)'ne yapıldı.  

Tüm etapları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabı 29 Ekim'de hizmete açılacak olan havalimanın şu ana kadar yüzde 94'lük bölümü tamamlandı. 29 Ekim'de gerçekleşecek açılış için yürütülen çalışmaları havadan görüntülendi. Yaklaşık 32 bin kişinin görev yaptığı şantiyede çalışmaların planlandığı gibi ilerlediği belirtildi.

 

Görüntü dökümü

--------------

-Havadan Terminalden görüntü

-Havadan Kuleden görüntü

-Havadan Pistlerden görüntü

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar