Ücretsiz maske dağıtımı başlıyor

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye’nin Milli Pazar Yeri ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske sağlanacak, kargo gönderimleri de PTT Kargo ile ücretsiz gerçekleştirilecektir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mız ile Sağlık Bakanlığı’mızın almış olduğu karar doğrultusunda https://maske.epttavm.com üzerinden kendiniz ve aile üyeleriniz için hiçbir ücret ödemeden maske temin edebilirsiniz.

Ücretsiz maske temini için, aile üyelerine ait bilgileri https://maske.epttavm.com adresindeki formda doldurmanız yeterli olacak. Vatandaşlarımızın her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Maskeleriniz, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adresinize getirilecektir.

Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın ücretsiz maske temininden yararlanamayacağını bildirmek isteriz. T.C. kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

Sağlığınız için her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz.