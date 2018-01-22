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UÇAKTAN İNEN YOLCUNUN VALİZİNDE 3 KİLO 394 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Çağatay KENARLI / İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda Etiyopya'dan gelen bir yolcunun valizinde yapılan kontrollerde 3 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Tanzanya uyruklu F.M.W.(49) polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği...

UÇAKTAN İNEN YOLCUNUN VALİZİNDE 3 KİLO 394 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Çağatay KENARLI / İSTANBUL
Atatürk Havalimanı'nda Etiyopya'dan gelen bir yolcunun valizinde yapılan kontrollerde 3 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Tanzanya uyruklu F.M.W.(49) polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda uçaktan inerek Türkiye'ye giriş yapmak için kontrol noktalarına gelen yolcuların valizlerini inceledi. Etiyopya Addisababa şehrinden hareket ederek 20 Ocak günü Atatürk Havalimanı'na gelen Tanzanya uyruklu F.M.W.'nin valizinde yapılan kontrollerde, valizin taban kısmına zulalanmış 3 kilo 394 gram eroin bulundu. Gözaltına alınarak emniyete getirilen F.M.W. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
F.M.W.'nin valiziyle havalimanında yürümesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Şüphelinin havalimanında elinde valiziyle yürümesi
Polis kamerasından
-Valizin kesilerek zulalanmış eroinin çıkarılması

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