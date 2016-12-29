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UÇAKLAR FIRTINAYLA BÖYLE SALLANDI

- FIRTINA NEDENİYLE YARIM SAATTE 6 UÇAK PAS GEÇTİ Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Sinan BİLGİLİ- /İSTANBUL Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken İstanbul'da da fırtına hava ulaşımına olumsuz yansıdı. Atatürk Havalimanı'na inmek...

UÇAKLAR FIRTINAYLA BÖYLE SALLANDI

- FIRTINA NEDENİYLE YARIM SAATTE 6 UÇAK PAS GEÇTİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Sinan BİLGİLİ- /İSTANBUL

Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken İstanbul'da da fırtına hava ulaşımına olumsuz yansıdı.

Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar fırtına nedeniyle inemedi. Saat 10.00 ve 10.30 arasında Marmara Denizi üzerinden alçalarak Florya-Sefaköy yönündeki piste inmek isteyen uçaklardan 6'sı inemedi ve pisti pas geçmek zorunda kaldı. Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan uçaklar adeta beşik gibi sallandı. Yağan yağmurla beraber kalkış yapmak isteyen uçaklar pistte hızlanırken arkalarında bıraktıkları su kütleleri ilginç görüntüler oluşturdu. Kalkış için taksi denilen yan yollardan piste çıkmak isteyen uçaklarda bu su kütleleri arasında adeta kayboldu.

Bu arada İstanbul üzerinde 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar yüzünden de uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. İniş yapacak uçaklar arasındaki mesafe de artınca gecikmeler yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-Sallanan uçaklar

-Atatürk havalimanı apronunda uçaklar ve çalışanlar, havalimanında yolcular

-İptal edilen seferlerin ekranda görüntüsü ve uçuş bilgileri panoları

-Uçakların pistte hızlanması ve arkalarında bıraktığı su kütlesi

-Su kütlesi yüzünden görünemeyen uçaklar

-İnişe geçen ve pisti pas geçen uçaklardan görüntüler

 

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