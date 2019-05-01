UÇAK ARIZA YAPTI, YOLCULAR 2 SAAT UÇAKTA BEKLEDİ 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () - TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gazipaşa seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağı kalkış öncesi teknik arıza meydana geldi ve pist başından geri döndü. Yolcular 2 saat uçağın içerisinde arızanın giderilmesini bekledi.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-2592 sefer sayılı Airbus A320 tipi uçağı saat 13.40'da Gazipaşa seferini yapması planlanan uçak park pozisyonundan ayrılarak pist başına doğru ilerlemeye başladı. Pist başına ilerleyen THY uçağında bu esnada teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek kalkıştan vazgeçtiğini bildirdi. Arıza meydana gelen uçak hangara doğru ilerlemeye başladı. Uçak teknik hangar önüne park ederken, yolcular uçaktan indirilmedi. Yolcular yaklaşık 2 saat uçakta bekledi. Arızanın giderilmesinin ardından THY uçağı saat 16.40'da Gazipaşa seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

