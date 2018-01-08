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 - UÇAĞA KAÇAK BİNDİ, İFADESİ ALINIYOR

Haber: Murat ÇAKIR / İstanbul İstanbul-Antalya seferini saat 09.00'da yapması  planlanan  Onur Havayolları uçağında, kalkış öncesi hazırlıklar tamamlandıktan sonra yolcu sayımı yapıldı. Sayımda 1 yolcu fazla çıkınca  uçağa polis...

 - UÇAĞA KAÇAK BİNDİ, İFADESİ ALINIYOR

Haber: Murat ÇAKIR / İstanbul
İstanbul-Antalya seferini saat 09.00'da yapması  planlanan  Onur Havayolları uçağında, kalkış öncesi hazırlıklar tamamlandıktan sonra yolcu sayımı yapıldı. Sayımda 1 yolcu fazla çıkınca  uçağa polis çağrıldı. Uçağa biletsiz yada yanlış bindiği iddia edilien  R.K isimli 28 yaşındaki erkek yolcunun kaçak olarak bindiği anlaşıldı. R.K., polis tarafından Atatürk havalimanı İç Hatlar Büro Amirliği'ne götürülerek ifadesi alındı. Bu işlemin ardından R.K'nın Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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-R.K'nin görüntüsü

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