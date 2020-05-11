Üç ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Denizli’de İl Hıfzıssıhha Meclisi maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Kentte sokağa çıkma yasağını ihlal eden 204 kişiye 185 bin lira ceza kesildi. Daha önce Aydın ve Bartın'da da valilik kararı ile maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Denizli'de Vali Hasan Karahan önderliğinde toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi maskesiz sokağa çıkmayı tamamen yasakladı. Daha önce açık ve kapalı belirli alanlarda maske zorunluluğu getiren meclis yasak kapsamını tüm kente yaydı.

DENİZLİ'NİN HER YERİNDE MASKE ZORUNLU

Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi önceki kararlarında pazaryerleri, marketler, toplu çalışma alanları ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirmişti.

Bugünkü kararda ise cadde, sokaklar, parklar, alış veriş merkezleri gibi tüm açık ve kapalı alanlar yasak kapsamına alındı. Vali Karahan imzalı açıklamada vatandaşların evden çıktıkları andan itibaren maske kullanımının zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.

YASAĞI İHLALE 185 BİN LİRA CEZA

Diğer yandan Denizli'de iki günlük sokağa çıkma yasağı sırasında kuralları ihlal eden 204 kişiye185 bin lira para cezası uygulandığı açıklandı.

Denizli'de yasakların başladığı ilk günden itibaren 65 yaş üstü 106, 20 yaş altı 466 kişiye idari ceza verilirken sosyal mesafe kuralını ihlal eden 182 kişiye de ceza uygulandı.

Aydın Valiliği kararı sosyal medya hesabından bu broşürle duyurdu.

AYDIN’DA DA YASAKLANMIŞTI

Denizli’nin yanı sıra Aydın’da da maskesiz dışarı çıkılması yasaklandı. Aydın Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, normalleşme süreci boyunca ilimiz kent meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takması zorunludur.

* Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır.

CUMA GÜNÜ YASAK KARARI İLAN EDİLMİŞTİ

Bartın Valiliği, corona virüsü salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında geçen cuma yaptığı açıklamayla, kentte maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı.

Bugünden itibaren uygulamaya konulan yasakla birlikte polis ve zabıta ekipleri denetimler yaptı. Ekipler, denetimde sokağa maskesiz çıkanları, uygulamanın ilk günü olması nedeniyle ceza kesmedi. Maske verip, karara uymalarını söyledi.