 UBER sürücüsünden dayak iddiası

İSTANBUL MASLAK'ta gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca dövüldüğünü öne sürdü.

Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi'ndeki bir konser salonunun önündeki olay cumartesi gecesi meydana geldi.



UBER sürücüsü Kemal Kuru (47)'nun iddiasına göre, konser salonu civarından aldığı çağrı üzerine buraya yöneldi. Konser salonu önüne gelen Kemal Kuru önce bir kişinin hakaret ederek saldırdığını söyledi. Ardından bu kişinin yanındakiler de Kuru'ya saldırdı. Kemal Kuru, 10 kişi olduğunu öne sürdüğü saldırganlanr tarafından dakikalarca dövüldü. Yüzü ve ağzı kan içerisinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı. Salonun güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaştı. Darp raporu alan Kuru, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.