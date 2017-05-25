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TUZLA’DA GEMİ YANGINI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Tuzla’da tersaneler bölgesinde yapımı devam eden sualtı kurtarma gemisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik tesisatında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından...

TUZLA’DA GEMİ YANGINI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL
Tuzla’da tersaneler bölgesinde yapımı devam eden sualtı kurtarma gemisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik tesisatında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tuzla tersaneler bölgesi SNR Tersanesi'nde yapımı devam eden sualtı kurtarma gemisinin elektrik tesisatında saat 04.00 sıralarında  yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden tersane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Yayla ve Tuzla müfrezelerinden itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken sualtı kurtarma gemisinde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlattı.
 
Görüntü dökümü:
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-Yangının çıktığı gemi
-Tersanede çalışma yapan itfaiye ekipleri
-Tersane çalışanının yangın ile ilgili konuşması
-İtfaiye araçlarının çıkışı
-Genel ve Detay

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