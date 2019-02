TUZLA'DAKİ KOKU SORUŞTURMASI ŞÜPHELİSİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Tuzla'da meydana gelen kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan C. A., Hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde kanalizasyon sisteminde yayılan ve iki kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan koku soruşturması kapsamında gözaltına alınan C. A., emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

“Çevreyi kasten kirletme" suçundan savcılığa ifade veren C. A., ifadesinin ardından hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Talebi kabul eden Sulh Ceza Hakimliği, C. A hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı.

Görüntü Dökümü:

------------

-Şüphelinin polis merkezinden çıkışı