TUZLA'DAKİ BOŞ ARAZİYE KONUT DEĞİL YEŞİL ALAN İSTİYORLAR  

Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'nde konut fonksiyonundaki boş arazi parsellerinin park alanına çevrilmesi teklifini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu reddetti. Çevre sakinleri ise boş arazinin yeşil alan olarak düzenlenmesini istiyor.

Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'nde konut fonksiyonundaki boş arazi parselleri, Ak Parti'nin teklifi üzerine park alanına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisinin aldığı park kararını veto etti. Tuza Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çevre sakinleri ise bu arazinin mahallede kalan tek boş arazi olduğunu ifade ederek, deprem anında toplanabilecekleri ve ailelerin çocukları ile birlikte vakit geçirebilecekleri yeşil alan olarak düzenlenmesi istiyor. Karar bir kez daha İBB Meclisi'nde görüşülecek.

"YEŞİL ALAN YAPILABİLECEK BİR TEK BURASI KALDI"

Mahallelerinin betonlaştığını vurgulayan çevre sakini Muhammed Kılıl, "Doğma büyüme buralıyım. Çocukluğum burada geçti. Her şeyim burada geçti. Her yer betonlaştı. Buranın çocuklar için bir park olmasını istiyorum. Özellikle bir burası kaldı yeşil alan yapılabilecek. Başka bir yer kalmadı. Burada çocuklar için güzel bir park, aileler için mangal yeri, belediyeden ve yetkili kişilerden bir mahalleli, bir vatandaş olarak rica ediyorum" dedi.



"BURASI ÇOCUKLARIN NEFES ALANI"

Boş arazinin mahalledeki çocukların nefes alanı olduğunu ifade eden Selda Alagöz, "Ben 1998'den beri burada oturuyorum. O zamandan beri burası boş. Çocuklarımızın oyun alanı, piknik alanı. Arabaların içine girmediği, tehlikenin olmadığı bir yer. Bence hiçbir şey yapılmasın çünkü hemen şurada bir park olduğu için park yapmaz diye düşünüyorum belediye ya da İBB. Burası çocukların nefes aldığı bir yer. Buranın yeşil alan olması çocuklar için daha iyi olur. En azından dediğim gibi trafik yok. Yolda oynamak zorunda kalacaklar. Her yer zaten bina, çocuklar zaten günlerinin çoğunu okulda geçiriyor. Boş vakitlerinde de burada misket oynuyorlar, top oynuyorlar, piknik yapıyorlar. Burada oturan sakinler için söylüyorum, çocukların nefes alanı burası" diye konuştu.



"DEPREM ANINDA TOPLANMA YERİMİZ YOK"

Deprem anında mahallede bir toplanma yerinin olmadığını, bu nedenle boş arazinin bunun için değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Şemsettin Arslan ise, “Konut olarak değil de biz burayı depremde bir toplanma yeri olarak isteriz. Mahallede daha böyle bir boş yer kalmadı. Depremde toplanma yeri veya park, orman, piknik alanı vs. Devletten böyle yerlerin piknik alanı, toplanma yeri falan olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



