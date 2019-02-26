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- TUZLA'DA YAYILAN KOKUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA 

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da yayılan kokuya ilişkin, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlattı.  Tuzla İçmeler Mahallesi mahallesinde paniğe neden olan kokuya ilişkin...

- TUZLA'DA YAYILAN KOKUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA 

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da yayılan kokuya ilişkin, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlattı. 
Tuzla İçmeler Mahallesi mahallesinde paniğe neden olan kokuya ilişkin olarak, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında kokunun kaynağının tespit edilmesi, varsa şüpheli veya şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalara başlandığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü;:
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-Sokağın havadan görüntübü


 

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