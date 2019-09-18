Tuzla'da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Tuzla'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Yanan fabrikada patlama oldu. Yakıt tankının patlaması sonucu yaralananlar olduğu bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyesyer fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında, alevlerin itfaiye aracına da sıçradı. Araçtaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yanan fabrikada, söndürme çalışmaları aşamasında patlama oldu. Yakıt tankının patlaması sonucu yaralananlar var.

VALİLİKTEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği: 7 kişi dumandan etkilendi, 2 itfaiyeci patlamada yaralandı.

İBB AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Tuzla Aydınlı Mahallesi Organize Deri ve Sanayi Bölgesi'nde, bir kimya fabrikasında, 11.40 sularında başlayan yangına müdahale devam ediyor. Alevlerin, fabrikanın bitişiğinde bulunan silolara da sıçraması üzerine söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına İstanbul İtfaiyesi’nin, 13'ü Anadolu Yakası, 8'i Avrupa Yakası olmak üzere 21 istasyonundan 53 araç, 147 personeli ile müdahale ediliyor. İBB itfaiyesi ile birlikte, ilçe belediyelerden 14 su ikmal aracı, İSKİ'den de 3 su ikmal aracı söndürme çalışmalarında görev alıyor. Ayrıca, söndürme çalışmalarında Gebze İtfaiyesinden de 3 araç bulunuyor."