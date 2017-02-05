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TUZLA'DA TRAFİK KAZA:1 ÖLÜ,1 YARALI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Emniyet şeridinde duran araca arkadan çarpıp toprak zemine devrilen araçcın sürücüsü hayatını kaybederken yannındaki yolcu yaralı kurtuldu. Kaza saat 06.30 sıralarında Tuzla'da D-100 Karayolu İçmeler...

TUZLA'DA TRAFİK KAZA:1 ÖLÜ,1 YARALI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Emniyet şeridinde duran araca arkadan çarpıp toprak zemine devrilen araçcın sürücüsü hayatını kaybederken yannındaki yolcu yaralı kurtuldu. Kaza saat 06.30 sıralarında Tuzla'da D-100 Karayolu İçmeler mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. 35 CVV 37 plakalı araçla seyir halindeki sürücü Osman Gürses önce Sinan Avak'ın kullandığı emniyet şeridinde duran 06 N 8441 plakalı araca arkadan çarptı. Araç ardından yol kenarındaki toprak zemine çarparak devrildi. Kazanın ardından Gürses olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Bülent Yaman ise yaralandı. Yaman Marmara Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Sağlık ekipşlerinin ex olan kişiyi kontrol etmesi

-Kaza yapan araçlar

-Araç şoförüyle röp

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması

-Cesedin kaldırılması

-Genel ve detaylar

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